Avvertita anche a Perugia scossa Muccia

E' stata avvertita anche a Perugia e in altre zone dell'Umbria la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata poco dopo le 5 nella zona di Muccia, in provincia di Macerata.

Ai vigili del fuoco del capoluogo umbro non sono comunque giunte chiamate per chiedere informazioni. Diverse invece le segnalazioni e i commenti su Facebook.