Martina, attenzione Governo su Ast

C'è "massima attenzione del Governo e del ministro Carlo Calenda, ma non solo" sulle vicende dell'Ast di Terni. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a margine della direzione regionale del partito.

Secondo Martina, "il Governo in questi anni ha fatto un lavoro molto difficile e importante di ricostruzione di una politica industriale per il Paese". "Dobbiamo ancora fare tanto, ma non serve la propaganda, quanto - ha concluso il segretario reggente del Pd - un impegno concreto nel consolidare le azioni che abbiamo sviluppato per fare in modo che l'Italia torni ad avere una politica industriale all'altezza del passato". (ANSA).