Placido a Norcia con "Serata d'Onore"

A Norcia riprende la stagione teatrale, sabato 7 aprile, alle 21, Michele Placido andrà in scena con lo spettacolo "Serata d'Onore".

Il palcoscenico non sarà quello del centro polivalente Boeri, ancora sotto sequestro per l'iniziativa giudiziaria della procura della Repubblica di Spoleto, ma sarà allestito all'interno della tensostruttura montata presso lo stadio comunale "Europa", che ospiterà pure gli altri spettacoli in cartellone. "In tempi brevi siamo riusciti a trovare un'alternativa per proseguire la stagione teatrale che con determinazione, insieme al Teatro Stabile dell'Umbria, abbiamo voluto riportare a Norcia" dice l'assessore alla cultura del Comune, Giuseppina Perla. "La nostra azione amministrativa è volta a far sì che la città possa tornare alla normalità anche con quelle iniziative come la stagione teatrale, che ne scandivano la vita sociale".