Squarta(Fdi) annuncia vertenza Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - "Va chiarito cosa la Giunta di centrosinistra avrebbe dovuto fare negli ultimi anni e invece non ha fatto per valorizzare il bacino lacustre e le realtà economiche degli otto comuni che si affacciano sul Trasimeno, anche in chiave turistica e di valorizzazione dei prodotti locali". Lo afferma il consigliere regionale Marco Squarta (Fdi) annunciando una interrogazione all'esecutivo che mira ad "aprire - spiega - una vera e propria vertenza sul lago Trasimeno".

"Nelle prossime settimane - annuncia - convocherò a Passignano un incontro con gli attori economici per sentire le voci dei protagonisti e comprendere quali sono i bisogni più impellenti da soddisfare per esaltare la stagione estiva, anche in termini di manutenzione, per proporre azioni immediate in un'ottica di valorizzazione turistica". "Metterò in atto ogni azione per rilanciare il Trasimeno", afferma il consigliere, che farà anche "accertamenti per comprendere se ci sono state risorse comunitarie che non sono state investite per il lago".