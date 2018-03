Striscione inneggia fascismo a Foligno

Uno striscione inneggiante al fascismo - nel quale si esalta il 23 marzo 1919, data del discorso sulla fondazione dei fasci di combattimento - è stato collocato a Foligno nei pressi del parcheggio nella zona del Plateatico. A denunciarlo è il sindaco, Nando Mismetti, che ha definito "grave" quanto successo.

"23-03-1919 La più audace, la più originale, la più mediterranea ed europea delle idee" la scritta sullo striscione.

Questo è stato sequestrato e rimosso dal commissariato e su di esso ha avviato accertamenti anche la digos di Perugia.

"E' un fatto grave - ha sottolineato Mismetti - che non ha niente a che fare con la storia della città. Non so se chi l'ha compiuto si sia reso conto di quello che ha fatto, né che rischi pesanti ripercussioni dal punto di vista penale dato che è un reato l'apologia del fascismo. Non è una bravata - ha concluso il sindaco -, è un atto molto grave".