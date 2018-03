Ricorso in Cassazione per centro Norcia

Il Comune di Norcia ha depositato il ricorso in Cassazione contro il sequestro del centro polivalente progettato dall'architetto Stefano Boeri. Lo ha fatto con gli avvocati Massimo Marcucci e Luisa Di Curzio.

Il sequestro della struttura - realizzata con i fondi di "Un aiuto subito terremoto centro Italia" di Corriere della Sera e TgLa7 - è stato disposto dal gip di Spoleto su richiesta della procura ritenendo il centro non temporaneo come previsto dalle procedure di emergenza-urgenza post sisma con le quali è stato costruito. Ipotizzata inoltre la violazione della normativa paesaggistica. Per il sequestro sono stati indagati il sindaco di Norcia Nicola Alemanno e l'architetto Stefano Boeri, quale direttore dei lavori. I legali hanno deciso di ricorrere in Cassazione, saltando il tribunale del riesame. Secondo quanto anticipato dal Corriere della sera il nodo del ricorso è che il centro "è una struttura 'temporanea connessa allo stato d'emergenza' e progettata come sicura".