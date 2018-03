Prorogata apertura sabato ztl Perugia

Prorogata fino al 31 dicembre l'apertura il sabato mattina dell'accesso alla zona a traffico limitato di Perugia. Lo ha deciso la Giunta comunale.

Dopo la prima sperimentazione della modifica dell'orario, avviata il 1 aprile del 2017, sono emersi - riferisce il Comune - "risultati positivi che hanno evidenziato una inalterata qualità della vita nel centro storico e una migliore risposta alle esigenze di accessibilità dell'acropoli nel fine settimana".

La decisione di procedere alla proroga - spiega ancora Palazzo dei Priori - è motivata dal fatto che è in corso di redazione (ma non è stato ancora approvato formalmente) il nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile finalizzato a "promuovere un sistema di mobilità in grado di garantire i bisogni di spostamento dei cittadini, di ridurre l'inquinamento e il consumo di energia aumentando contemporaneamente l'efficienza e l'economicità del trasporto di persone e merci, nonché l'attrattività e la qualità della vita e dell'ambiente urbano".