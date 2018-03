Bassetti, sobrietà per Settimana Santa

Giovani, anziani e lavoratori saranno protagonisti della Lavanda dei piedi del giovedì santo da parte del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e vescovo di Perugia. Le comunità parrocchiali del centro storico, come tradizione, si ritroveranno con il porporato davanti all'arcivescovado per il rito della benedizione dei ramoscelli d'ulivo nella Domenica delle palme.

Il cardinale Bassetti - è detto in una nota della diocesi - ha intanto esortato i cristiani e le persone di buona volontà a rivolgere "particolare attenzione" ai giovani, agli anziani e ai lavoratori, vivendo in "raccoglimento e sobrietà" i riti della Settimana Santa e compiendo opere di carità.

Il presidente della Cei ha fatto proprio l'appello della Congregazione per le Chiese orientali con cui viene raccomandato alle comunità ecclesiali di partecipare alla Colletta del Venerdì Santo per la Terra Santa e di continuare i pellegrinaggi, anche quale forma concreta di sostegno ai cristiani in Medio Oriente.