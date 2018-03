Donate attrezzature a ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 22 MAR - Due letti per la terapia chemioterapica e due monitor multiparametrici per il monitoraggio dei parametri vitali dei malati: sono le nuove dotazioni donate dall'associazione "Terni x Terni anch'io" alla struttura di Oncoematologia dell'ospedale Santa Maria di Terni, recentemente interessata all'ampliamento della sede. Le attrezzature sono state presentate dal direttore sanitario dell'azienda, Sandro Fratini, e dalla direttrice della struttura, la professoressa Anna Marina Liberati, insieme al direttore del dipartimento di Oncologia, Ernesto Maranzano, e ai rappresentanti della Terni x Terni anch'io - Fondazione aiutiamoli a vivere, Piero Frattaroli, Franca Barconi e Umberto Paolini. L'Oncoematologia, che dall'inizio dell'anno è tornata ad afferire al dipartimento di Oncologia, è stata al centro di lavori di riqualificazione con l'obiettivo di migliorare i percorsi logistici e assistenziali per il paziente e i suoi accompagnatori.