Ambulanti Norcia, affari in calo del 70%

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 22 MAR - "Abbiamo un calo degli affari anche del 70%, dobbiamo avere pazienza ma per alcuni anni temiamo che il mercato settimanale a Norcia non sarà più quello di prima del terremoto". A dirlo, all'ANSA, sono alcuni ambulanti che ogni giovedì mattina si ritrovano con le proprie bancarella in piazza San Benedetto, "un posto suggestivo, ma poco funzionale", aggiungono. "Adesso quando arrivano 50 clienti al giorno è un successo, prima del sisma a comprare la frutta da me venivano anche 300 persone in una mattinata", racconta Carmine dell'ortofrutticola Delfino di Trevi.

"Di sicuro la piazza è un posto migliore rispetto allo slargo lungo la strada dove siamo stati per tanti mesi subito dopo il terremoto - spiega - ma qui ci ritroviamo un po' ammassati, il posto migliore era quello vicino alle scuole". Il problema degli spazi ristretti lo accusa anche Marcello D'Antonio, arriva da Leonessa.