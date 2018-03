In più 3 mila a corso educazione adulti

Sono oltre 3 mila gli iscritti ai nuovi corsi nei cinque Centri territoriali permanenti che fanno capo a quello provinciale per l'Educazione degli adulti (Cpia) di Perugia.

L'assessore regionale all'istruzione, Antonio Bartolini, ha commentato con soddisfazione questi dati, nel corso della sua visita alla struttura. Rimarcando come - riferisce la Regione - "in questo luogo, si sperimentino in modo positivo, non solo progetti educativi e d'istruzione ma una effettiva integrazione di persone che giungono in Italia per studiare e lavorare e che hanno trovato nel Cpia un ambiente favorevole, particolarmente accogliente, nel quale il confronto tra le diverse culture è quotidiano". Sono molto positive, a giudizio dell'assessore, le sollecitazioni dei docenti che, pur chiedendo ai partecipanti un impegno serio nell'applicazione allo studio, favoriscono l'obiettivo della loro crescita culturale e il conseguente inserimento nei diversi mondi della società italiana".