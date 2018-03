Umbria del vino a fiera di Dusseldorf

Anche grazie al programma del piano triennale di Sviluppo rurale, l'Umbria del vino sbarca in Germania. Uno stand collettivo di Umbria Top sarà infatti presente al Prowein di Dusseldorf in rappresentanza di 29 aziende espressione del territorio.

Con 55.800 presenze dell'edizione 2017 Prowein è considerata la fiera BtoB più visitata in Europa dai professionisti del settore. I vini provenienti dall'Umbria - sottolinea Umbria top - risultano apprezzati ed in aumento a livello di consumi "ma hanno bisogno di essere sostenuti da network promozionali e commerciali che operino con informazione e costanza".

Umbria Top a Prowein aderisce anche al progetto "Route Usa", creato da Prowein in collaborazione con Wine Enthusiast Importer Connection per permettere agli addetti ai lavori statunitensi di incontrare le cantine interessate al mercato americano.