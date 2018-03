In oltre 100 a corso atti amministrativi

Ha registrato oltre cento partecipanti, provenienti da tutta l'Umbria e anche da fuori regione, il corso sulla corretta redazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi attraverso l'analisi delle recenti novità normative che, organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, si è svolto oggi a Villa Umbra.

Relatore della giornata formativa, il Consigliere di Stato Oberdan Forlenza.

"La casistica degli atti amministrativi - ha spiegato il Consigliere di Stato - è vastissima. È talmente vario il genere degli atti amministrativi che per dare una definizione univoca si deve ricorrere al criterio soggettivo, secondo cui l'atto amministrativo è l'atto adottato dalla pubblica amministrazione.

La struttura dei singoli atti si articola, in generale, in intestazione, preambolo, motivazione, parte dispositiva, sottoscrizione e pubblicazione. Approfondire ogni aspetto di cui è permeato l'atto amministrativo è fondamentale per una corretta redazione e per evitare errori".