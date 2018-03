(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Prosegue il piano di contrasto all'immigrazione clandestina attuato dalla questura di Perugia.

Nei giorni scorsi sono stati espulsi tre albanesi e un tunisino.

Il primo dei tre albanesi, di 36 anni, indagato in passato per reati legati agli stupefacenti, era destinatario di provvedimento di espulsione come misura alternativa alla detenzione dopo una condanna, a Pistoia, per ingresso illegale sul territorio nazionale. Il secondo, un 44enne anch'egli irregolare e noto alle forze di polizia per reati legati alla droga, è stato accompagnato all'aeroporto San Francesco d'Assisi e imbarcato sul volo per Tirana. Anche il terzo, di 38 anni, già indagato per furto e stupefacenti e rientrato in Italia nonostante un provvedimento di espulsione, è stato rimpatriato con un volo da Sant'Egidio. Il tunisino, di 48 anni, irregolare in Italia e detenuto a seguito di una condanna per droga, all'uscita dal carcere è stato prelevato dai poliziotti e accompagnato a Fiumicino dove è stato imbarcato sul volo per Tunisi.