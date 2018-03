Condanna Comune per aggressione a cinesi

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - "A seguito dell'episodio che ha visto vittime alcuni giovani cinesi l'amministrazione comunale esprime - in una nota - preoccupazione e rammarico per quanto accaduto".

"Perugia è una città accogliente - sostiene l'amministrazione - in cui la comunità cinese si sta integrando sempre di più e meglio. Non possiamo che condannare l'episodio e dire che Perugia non è questo. Per tale motivo monitoreremo la situazione con grande attenzione, affinché episodi del genere non si verifichino più".

Il Comune ha annunciato che contatterà i giovani aggrediti "per manifestare loro la solidarietà della città e il supporto dell'amministrazione stessa".