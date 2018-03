Arriva la carta d'identità della salute

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Da giugno chi vive in Umbria avrà oltre a quella anagrafica anche una "carta d'identità della salute", che conterrà tutte le sue informazioni sanitarie immediatamente disponibili per medici di base e specialisti in caso di necessità. Succederà grazie all'introduzione del Fascicolo sanitario elettronico.

"Proviamo a ricostruire e a tenere a memoria la salute e le prestazioni alle quali si è sottoposto ogni cittadino" ha annunciato l'assessore Luca Barberini all'ANSA. "Si tratta - ha aggiunto - di una sorta di carta d'identità della salute, che raccoglie la storia clinica e sanitaria di una persona, consentendo ai professionisti della sanità un accesso immediato ai dati e un confronto diretto e veloce tra medici di famiglia, medici della continuità assistenziale e specialisti per velocizzare e migliorare l'assistenza".