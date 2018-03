"Stupore" Nevi (Fi) per sequestro Norcia

"Apprendo con stupore e grande preoccupazione dell'iniziativa giudiziaria avviata dalla procura della Repubblica di Spoleto nei confronti del centro polivalente di Norcia, adesso posto sotto sequestro": a dirlo, all'ANSA, è il neo deputato di Forza Italia, Raffaele Nevi, a Norcia in segno di "vicinanza" al sindaco Nicola Alemanno, raggiunto, con l'architetto Stefano Boeri, da un avviso di garanzia per presunte irregolarità nella costruzione della struttura.

"Non è mio costume giudicare l'operato della magistratura, nella quale ripongo sempre la massima fiducia, - dice Nevi - ma è evidente che in questa situazione emergono anche aspetti che vanno oltre la semplice inchiesta. Qui si mette in discussione un intero impianto e si rischia di frenare drasticamente il lento processo di ripresa avviato dalla comunità di Norcia per tentare di riemergere dalle macerie del sisma".