Anas avvia risanamento piano viabile E45

L'Anas avvierà nelle prossime settimane lavori di "risanamento profondo" del piano viabile sul tratto umbro della E45 per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro.

Gli interventi, tutti finanziati e per la gran parte già appaltati, ha reso noto la società, riguarderanno l'intero itinerario dal confine con il Lazio fino a quello con la provincia di Arezzo. Consisteranno nel completo rifacimento della pavimentazione fino agli strati più profondi.

I lavori rientrano nel piano di riqualificazione dell'itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas nel 2016, che prevede un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro.

L'Anas ha sottolineato che i lavori di risanamento del piano viabile consentiranno anche di riparare in modo definitivo i dissesti provocati dal maltempo. Neve (e conseguenti interventi), temperature sotto lo zero e piogge prolungate hanno infatti creato le condizioni per la formazione di buche sull'asfalto.