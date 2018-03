Porzi, conoscere opportunità fondi Ue

"In un periodo come questo, in cui l'Europa viene messa in discussione, è utile ribadire l'importanza dei Fondi europei e delle Politiche di coesione a livello universalistico, per tutte le regioni europee": lo ha detto la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, introducendo a Palazzo Cesaroni il convegno "Fondi europei: Dialogo locale e regionale sulle politiche di coesione".

Incontro organizzato dall'Aiccre in collaborazione con l'Assemblea legislativa.

"E' necessario - ha detto Porzi - che le caratteristiche di queste risorse rimangano invariate, per permettere di intervenire su tutti i ritardi dei territori, magari dovuti a problematiche legate all'orografia che poi vanno a incidere su sviluppo, ricerca, istruzione. Ed è in questa direzione che va l'iniziativa ospitata oggi a Palazzo Cesaroni perché, per difendere gli interessi dei territori, è opportuno conoscere queste opportunità: ciò significa essere cittadini attivi e far crescere conoscenza e consapevolezza".