Da studenti campagna contro fumo giovani

"Una campagna di comunicazione sociale ad ampio raggio che ha il duplice scopo di promuovere il contrasto e la prevenzione del fumo, in particolare tra i giovani, e dall'altra di aiutare gli studenti che questa campagna hanno realizzato ad inserirsi sempre più e sempre meglio nel mondo del lavoro". Così l'assessore regionale all'istruzione, Antonio Bartolini, ha commentato la campagna di comunicazione che la classe III B2 dell'Istituto "Cavour Marconi Pascal", con indirizzo commerciale a curvatura pubblicitaria, ha realizzato con i suoi docenti.

Il progetto "Thank you for not smoking" l'affissione di manifesti nelle pensiline di tutta la rete urbana e presso le biglietterie e gli uffici di FSbusitalia e nelle stazioni Minimetrò. Saranno poi portati nelle scuole, biblioteche, farmacie, presidi socio-sanitari e luoghi ad alta frequentazione dei giovani. I manifesti realizzati dai ragazzi portano un codice QR attraverso il quale chiunque può accedere a un kit multimediale.