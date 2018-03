Pioggia e viabilità,flop per Nero Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - Maltempo e strade chiuse mandano al tappeto la 55/esima "Nero Norcia", la mostra mercato del tartufo nero e dei prodotti agroalimentari della Valnerina.

"Contro di noi un accanimento che continua imperterrito, alle problematiche del terremoto quest'anno si sono aggiunte anche la neve e la pioggia che hanno martoriato gli ultimi tre fine settimana, proprio in concomitanza con la mostra mercato, siamo desolati", dice, all'ANSA, Alberto Allegrini, presidente Confcommercio di Norcia.

"Al brutto tempo si sommano anche le problematiche legate alla viabilità - aggiunge - dopo un anno e mezzo le principali strade di collegamento tra il nostro territorio e il versante marchigiano non sono ancora percorribili. Infine, come normale che sia - dice anche Allegrini - la solidarietà è sensibilmente calata rispetto a un anno fa, quando 'Nero Norcia' ebbe ben altro successo". Da qui l'appello a tutta Italia e ai turisti stranieri": "Continuate ad amare e sostenere la nostra terra, l'emergenza non è finita".