Indagine appalti Terni, chiesto giudizio

La procura di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio per 25 persone coinvolte a vario titolo nell'inchiesta Spada, relativa a presunte irregolarità nell'affidamento, da parte del Comune, di alcuni appalti pubblici a cooperative cittadine. L'udienza preliminare davanti al gup Natalia Giubilei è stata fissata per il 4 maggio.

L'indagine, nel maggio scorso, aveva portato all'arresto, ai domiciliari, dell'ex sindaco Pd Leopoldo Di Girolamo e dell'ex assessore ai Lavori pubblici Stefano Bucari, accusati di concorso in turbata libertà degli incanti e in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Anche i loro nomi - in base a quanto si apprende - figurano nella lista degli indagati per i quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio, insieme a quelli di altri ex assessori delle varie giunte Di Girolamo, dirigenti, funzionari e dipendenti comunali, oltre a rappresentanti delle cooperative coinvolte.

Gli stessi 25 ai quali era stato notificato l'avviso di conclusione indagine.