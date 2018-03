Sindaco Castello, nonna Luisa è simbolo

"Una donna simbolo di tante battaglie per la conquista di diritti, mamma, dedita al lavoro e alla famiglia, legata in maniera indissolubile alla realtà sociale e territoriale in cui vive": il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, ha parlato così di Luisa Zappitelli indicata come "esempio per tutti" dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata internazionale della donna. "Rappresenta - ha aggiunto - un vero e proprio orgoglio per tutta la nostra comunità ed un esempio positivo per le giovani generazioni per i valori ed ideali che riesce a trasmettere".

"Un vero e proprio onore per la nostra collettività - ha detto Bacchetta riferendosi alle parole di Mattarella - che vogliamo ancora condividere con nonna Luisa Zappitelli, straordinario esempio di rettitudine e attaccamento ai valori dello Stato per tutti noi e per le giovani generazioni".