A ospedale Terni mammografo digitale 3D

(ANSA) - TERNI, 8 MAR - Nel giorno della festa della donna l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni si dota di un nuovo macchinario a servizio delle pazienti, un mammografo digitale di ultimissima generazione. Lo strumento, donato dalla Fondazione Carit e da Aiutiamoli a vivere Ong - Terni X Terni anch'io, si aggiunge a quelli già presenti all'interno del Centro salute donna, dove è stato centralizzato anche il percorso senologico della Breast Unit.

Il mammografo con tomosintesi è considerato la migliore tecnologia attualmente disponibile, che consente di acquisire le immagini da diverse angolature e ricostruirle, tramite un software per visualizzarle in 3D. E'' così possibile studiare la mammella anche nella terza dimensione, la profondità, ed individuare lesioni che ora sfuggono in particolare in donne più giovani con alta densità mammaria.

Nel Centro salute donna è stato creato anche il percorso della Breast Unit, che concentra l'iter di diagnosi e trattamento della donna con tumore al seno.