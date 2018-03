Cittadini segnalano sospetti, 3 denunce

(ANSA) - PERUGIA, 7 MAR - Un uomo di 47 anni della provincia di Bari da anni residente nel Perugino, e un 35enne folignate sono stati denunciati dai carabinieri - per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - dopo essere stati sorpresi a bordo di auto che erano state segnalate come sospette dai cittadini. Le vetture erano state notate nella zona di Palazzo e Petrignano, nel comune di Assisi e sono state subito individuate dalle pattuglie.

Anche a Valfabbrica un giovane è stato denunciato dopo una segnalazione ai carabinieri da parte di un cittadino che si era insospettito per averlo visto aggirarsi per le vie del paese. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di recuperare oggetti atti allo scasso. Il giovane, non del posto e noto alle forze di polizia, è stato denunciato per possesso ingiustificato di grimaldelli. Nei suoi confronti è anche stata emessa la misura del divieto di ritorno nel comune per tre anni. La collaborazione dei cittadini è fondamentale, hanno sottolineato i militari.