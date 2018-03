Leonelli, per Pd si apre fase nuova

"Questo voto ci impone una doverosa riflessione. Per il Partito democratico, anche in Umbria, si apre una nuova fase politica": a dirlo è il segretario regionale Giacomo Leonelli dopo il dato negativo emerso dalle politiche.

Che ha commentato con un post su Facebook.

Leonelli, candidato sconfitto alla Camera nel collegio di Perugia, ha sottolineato che "ci sarà il tempo di analizzare tutto". "Ma lo si farà - ha aggiunto - coinvolgendo la nostra base e condividendo le scelte. La forza democratica di questo partito rimane intatta".

Per sottosegretario Gianpiero Bocci, anche lui candidato sconfitto, quello uscito dalle urne è un risultato "drammatico" per il Pd. "L'avvento leghista è forte - ha detto all'ANSA -, senza precedenti, ed ha spazzato via le migliori ragioni e un governo di centrosinistra che non è stato negativo". Un "vento e un'ondata di intemperie", per Bocci, "sull'onda di un populismo violento che ha impedito una campagna elettorale sui reali problemi del Paese e dell'Umbria".