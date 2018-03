In Umbria a voto più media nazionale

In Umbria registrata un'affluenza alle urne superiore alla media nazionale alle elezioni politiche del 4 marzo. E' il quadro che emerge dai dati del ministero dell'Interno.

Alla Camera a fronte di una media nazionale appena sopra al 73%, in Umbria è stato registrato un dato del 77,95% (79,53 nelle precedenti politiche). In provincia di Perugia l'affluenza è stata del 78,33% e in quella di Terni 76,89.

Al Senato il dato definitivo dei votanti è stato del 77,32% (79,10 il dato precedente), più alto della media nazionale, poco oltre il 73%. In provincia di Perugia la percentuale dei votanti è stata del 77,57 e in quella di Terni del 76,63.