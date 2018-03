Centrodestra vince in aree sisma Umbria

In Umbria il centrodestra si afferma anche in tutti i comuni più colpiti dal sisma, Norcia, Cascia e Preci. Alla Camera è stato infatti eletto Riccardo Augusto Marchetti (Lega) mentre al Senato Donatella Tesei (indipendente in quota Lega) a imporsi.

A Norcia è Forza Italia a vincere per distacco: alla Camera ha ottenuto 970 voti, con una percentuale del 37,97. Il partito di Silvio Berlusconi primeggia anche a Cascia e Preci.

Un trend confermato anche nel voto al Senato, con l'unica eccezione di Cascia, dove è la Lega a conquistare il maggior numero di consensi (30,66%).

"Il risultato importante del centrodestra e in particolare di Forza Italia nelle nostre zone è il riconoscimento al servizio e al lavoro svolto in questi mesi così complicati", ha detto all'ANSA, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, candidato nel proporzionale per la Camera con FI.