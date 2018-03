A Perugia la Settimana della scuola

Si terrà a Perugia, dal 5 al 9 marzo, la terza edizione della "Settimana della scuola" promossa dalla Chiesa diocesana, attraverso Uffici e Servizi per l'Educazione e la Scuola e per l'Insegnamento della Religione Cattolica (Irc), con la partecipazione del Sovvenire alla Chiesa e il sostegno della Federazione italiana scuole materne (Fism).

L'iniziativa è rivolta a tutte le componenti del mondo scolastico, a sacerdoti, operatori pastorali, aggregazioni laicali e a quanti sono impegnati nell'educazione e nella crescita delle giovani generazioni.

La finalità della Settimana della scuola è di offrire occasioni comuni per riflettere sulle sfide educative e sulla necessità di dare vita ad alleanze, sempre in ambito educativo, come evidenzia il messaggio al mondo della scuola del cardinale Gualtiero Bassetti pubblicato al termine della sua Visita pastorale.