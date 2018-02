Pd, Salvini pensi a proposte per Paese

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - "Trovo decisamente singolari le domande che Matteo Salvini si pone sul Pd e sull'Umbria.

Anch'io, non lo nego, mi pongo spesso domande sulla politica contemporanea, ma non sempre trovo l'urgenza o la necessità di esternarle". Così, in una nota, il segretario del Pd Umbria Giacomo Leonelli. "Mi interrogo - aggiunge, fra l'altro - su come sia possibile venire in Umbria a visitare aziende che esportano in tutto il mondo, citandole come esempi di eccellenza e qualità, e contemporaneamente proporre i dazi. O ancora su come si possa avere la faccia tosta di farsi suggerire il compitino rispetto alle questioni politiche del territorio e poi collocare Montefalco in provincia di Macerata. Fossi in Salvini non mi soffermerei troppo sul perché la gente vota il Pd in Umbria - evidentemente avrà le sue ragioni che in democrazia vanno rispettate a prescindere - ma lo inviterei a stupirci, finalmente - conclude Leonelli - con qualche proposta davvero efficace per il nostro Paese".