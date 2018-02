Neve anche sull'Umbria terremotata

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - Neve sull'Umbria terremotata.

Norcia, Cascia e Preci si sono svegliate sotto un manto bianco e temperature sotto lo zero. Ma non si registrano problemi particolari alla circolazione o alle casette Sae dove alloggiano gli sfollati del sisma. A Norcia le scuole sono regolarmente aperte e il sindaco Nicola Alemanno difende, con l'ANSA, la sua posizione: "Siamo uno dei pochi Comuni, l'unico credo dell'Appenino, ad aver deciso di tenere aperti gli istituti scolastici e abbiamo fatto la scelta giusta, c'è neve ma non tanta da giustificare una chiusura, anche perché siamo dotati di un piano anti neve che funziona perfettamente". A Cascia, invece, gli studenti sono rimasti a casa. Anche qui il piano di pulitura delle strade è entrato in azione dalle prime luci della mattinata e i disagi "sono praticamente azzerati", come spiega il sindaco, Mario De Carolis. Sorvegliate speciali le Soluzioni abitative di emergenza, dove al momento non si registra alcun problema.