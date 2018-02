Sindaco Orvieto, affetto per Quilici

Il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani ricorda "con affetto" Folco Quilici, morto all'ospedale della città umbra. Sottolineando come sia stato "uno dei testimoni della lunga e intensa avventura quale fu il risanamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi".

"Quilici - ha scritto Germani una nota - fu parte attiva di quell'esperienza che seppe raccontare mirabilmente nel documentario 'Gioielli di Pietra: Orvieto e Todi città da salvare' fornendo un contributo significativo sulle origini, la storia, i problemi del dissesto idrogeologico ma anche documentando gli interventi di salvaguardia che vennero realizzati, man mano, in tanti anni di attuazione delle Leggi speciali per Orvieto e del Progetto Orvieto".