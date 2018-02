Attenzione su casette sisma per gelo

Saranno le casette degli sfollati del sisma di Norcia, Cascia e Preci le osservate speciali per l'arrivo dell'ondata di gelo e neve attesa tra domenica e lunedì.

"Nella riunione del Centro operativo nazionale abbiamo predisposto il piano per intervenire tempestivamente, se dovesse servire, in tutta l'Umbria, riservando un'attenzione particolare alle aree terremotate", ha spiegato il responsabile della Protezione civile umbra, Alfiero Moretti. "Abbiamo pre-allertato decine e decine di uomini - ha aggiunto -, per l'intervento di spazzatura neve sulle strade e per le Soluzione abitative di emergenza qualora si dovessero verificare problemi a causa delle basse temperature".

"Il grande freddo a noi non fa paura perché siamo abituati, ma non c'è dubbio che per le Sae sarà una sorta di test. In particolare per le caldaie e gli impianti idraulici, ma abbiamo predisposto tutto per monitorare la situazione ed eventualmente intervenire", ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.