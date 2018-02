Olio umbro Malvetani tra primi al mondo

(ANSA) - STRONCONE (TERNI), 22 FEB - L'olio "Messer Francesco 1640 - Selezione", prodotto dalla Malvetani società agricola di Stroncone (Terni) conquista il "Sol d'Argento", piazzandosi al secondo posto nella 16/a edizione del "Sol d'Oro Emisfero Nord", tra i più importanti concorsi di oli extravergine d'oliva al mondo.

Il "Selezione" si è affermato nella categoria "fruttato medio" ed è l'unico olio umbro a salire sul podio, tra tutte le categorie del premio internazionale che, per questa edizione 2018, ha visto in gara 360 oli di nove nazioni appartenenti alla fascia dell'emisfero boreale. L'annuncio è stato dato a Verona nel corso degli Evoo Days. "Un altro riconoscimento importante commentano in una nota i fratelli Giuseppe e Francesco Malvetani - al nostro impegno e al nostro lavoro. I nostri oli non solo il Selezione della linea Messer Francesco 1640, sono il frutto di un combinato di fattori che possono essere riassunti in esperienza, passione, amore per il proprio lavoro e, non meno importante, innovazione tecnologica".