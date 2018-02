Due ore di sciopero e presidio all'Ast

(ANSA) - TERNI, 22 FEB - Due ore di sciopero e doppio presidio all'Ast, nell'ambito della mobilitazione organizzata dalle segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl, insieme alle rsu di stabilimento, per lo "stato di indeterminazione e approssimazione, non più tollerabile" del sito, hanno spiegato i sindacalisti. Astensione dal lavoro dalle 10 alle 12 per il primo turno e gli impiegati, e dalle 20 alle 22 per il secondo. Fermi tutti gli impianti. I lavoratori si sono ritrovati davanti ai cancelli dello stabilimento di viale Brin e a quelli del Tubificio, dove si sono svolti anche dei volantinaggi. "Troppe le criticità, troppi i problemi, troppe le situazioni irrisolte che non danno il senso di stabilità e serenità all'interno degli enti e dei reparti", si legge nel volantino. Tra le richieste dei sindacati, chiarezza sul futuro assetto societario, sugli impegni in materia commerciale, sulle relative scelte organizzative e sull'organizzazione del lavoro, certezze sui livelli occupazionali e sui rinnovi dei contratti.