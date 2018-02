Con documento falso a imbarco per Londra

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Munito di un passaporto falso avrebbe cercato di imbarcarsi su un volo per Londra in partenza dall'aeroporto San Francesco di Assisi: il giovane, un cittadino greco di 24 anni, è stato arrestato dalla polizia.

Si è presentato - spiega la questura - all'imbarco del volo in partenza alle 9:40 del 14 febbraio, ma i poliziotti in servizio di controllo si sono insospettiti dopo avere notato alcuni dettagli del documento greco esibito.

Dagli accertamenti è emerso che il titolo, pur non segnalato nelle banche dati, risultava privo dei basilari dispositivi anticontraffazione tra cui la mancata reazione agli ultravioletti.

Inutili i tentativi dell'uomo di confermare la validità del proprio documento: è stato accompagnato in questura, identificato e arrestato per uso di atto falso. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.