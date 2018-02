18 dosi di cocaina in scatola caramelle

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Controllati a bordo di un'auto, nascondevano in una scatola di caramelle 18 dosi di cocaina per un circa 17 grammi complessivi: due albanesi di 26 anni sono stati arrestati dalla polizia nel corso dei controlli antidroga disposti nella zona di Assisi dal questore.

L'auto era ferma al margine della strada, tra Rivotorto e Capodacqua. A bordo - riferisce la questura - c'era un uomo mentre un altro stava risalendo la scarpata di un piccolo fosso.

Gli agenti hanno fermato i due per un controllo. Personale appostato nella zona, non ha successivamente perso di vista il veicolo. I due dopo essersi allontanati, sono tornati nel medesimo punto e uno di loro, facendosi luce con la torcia del telefonino, è tornato nella stessa scarpata.

A quel punto i poliziotti hanno proceduto al controllo dei veicolo, dove è stata trovata la droga. I due sono inoltre stati trovati in possesso di oltre 7.000 euro in contanti, in gran parte trovati nel loro domicilio.