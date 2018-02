Riserbo indagine aggressione Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - Sarebbero stati sentiti dalla digos i due militanti di Potere al popolo che hanno denunciato di essere stati aggrediti da quattro persone a volto scoperto (e non coperto come si era appreso inizialmente) mentre affiggevano alcuni manifesti elettorali nella zona di Ponte Felcino, alla periferia di Perugia. Sull'indagine viene mantenuto il più assoluto riserbo da parte della polizia.

Nessuna ipotesi di reato è stata al momento ufficialmente formulata dalla procura del capoluogo umbro che coordina l'indagine. Il procuratore Luigi De Ficchy si è limitato a parlare di vicenda "ancora da chiarire".

Al vaglio della digos della questura ci sarebbero le immagini delle telecamere di sorveglianza e altri elementi acquisiti dalla polizia scientifica.

Gli investigatori stanno anche valutando il post di CasaPound nel quale si sostiene che vittime dell'aggressione sarebbero stati i suoi militanti e non quelli di Potere al popolo. (ANSA).