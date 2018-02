Un centinaio espositori a Nero Norcia

Un centinaio di espositori e numerosi eventi caratterizzeranno la 55/a edizione di Nero Norcia, mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici della Valnerina in programma in tre weekend (dal 23 al 25 febbraio, dal 2 al 4 e dal 9 all'11 marzo).

Tra gli appuntamenti - annunciati in una conferenza stampa a Perugia, presente l'assessore regionale Fernanda Cecchini - un concerto gratuito di Michele Zarrillo, in piazza di Norcia domenica 4 marzo. Francesco Totti, invece, dovrebbe essere presente venerdì per l'inaugurazione della rassegna, alle 16 presso lo stadio comunale Europa.

I tre weekend della mostra saranno articolati ciascuno con un focus all'interno del quale si svolgeranno workshop, showcooking e tavole rotonde con la partecipazione di esperti e momenti di dialogo con la comunità.