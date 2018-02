Figlio paziente, grazie ospedale Perugia

"Mia madre è stata curata con una umanità mai osservata prima": è la lettera di un familiare della donna curata all'ospedale di Perugia per chiedere un encomio speciale per il personale del reparto di medicina interna.

"Mi ha colpito la disponibilità del personale medico ed infermieristico, sempre gentile e disponibile. I medici hanno seguito mia madre e in poco tempo l'hanno curata da diverse patologie" è detto nella lettera indirizzata alla responsabile della struttura complessa di Medicina interna, professoressa Leonella Pasqualini, e diffusa dall'ufficio stampa del Santa Maria della Misericordia. Il figlio della paziente chiede espressamente di rivolgere un encomio speciale a tutto il personale "perché non dimenticheremo mai la gentilezza, la disponibilità e l'umanità mai vista prima di medici e infermieri, con le quali é stata curato mia madre, come se fosse una persona importante mentre in realtà siamo una famiglia di ex contadini e neanche benestanti".