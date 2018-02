Aziende sostengono il Serafico di Assisi

Sono già più di un centinaio le aziende italiane che hanno aderito alla campagna di raccolta fondi "Impresa Buona", sostenendo l'istituto Serafico di Assisi con l'obiettivo di rafforzare l'impegno e il lavoro che da quasi 150 anni il centro, specializzato nella ricerca medico-scientifica e riabilitazione di giovani con disabilità, porta avanti.

Per non smettere di rinnovarsi e adattarsi alle nuove esigenze dei ragazzi, il centro di riabilitazione, attraverso la campagna punta a stringere rapporti costruttivi con le imprese che dimostrino di volere mettere in pratica una visione dell'economia "più matura, che generi non solo profitto ma che sia socialmente responsabile". Il primo passo è "Impresa Buona day", una giornata a settimana che il Serafico - si legge in una sua nota - dedica ad ospitare una o più aziende all'interno dell'Istituto, presentando i percorsi di cura e di riabilitazione dei ragazzi e accompagnandoli in quei luoghi che rappresentano i loro ambienti di vita.