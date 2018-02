Abi, si rafforza l'economia dell'Umbria

L'economia dell'Umbria risulta in via di rafforzamento con la ripresa delle esportazioni e della domanda interna; il fatturato industriale mostra una certa intensità e si accentuano complessivamente i recuperi rispetto alle fasi più profonde della crisi; anche relativamente al flusso dei nuovi crediti deteriorati che cala pur restando elevato nel confronto con la media nazionale: questa l'analisi congiunturale della Commissione regionale Abi Umbria sulla base dei dati disponibili a giugno 2017. Numeri che evidenziano un incremento di attività più diffuso tra le imprese della meccanica e della chimica.

Allo stesso modo - secondo l'Associazione bancaria italiana - migliorano dai cali precedenti il comparto siderurgico e il terziario.

Ne consegue che dal lato del credito i settori produttivi, manifatturiero e servizi, si concentrano su richieste per capitale circolante e investimenti; mentre dalle famiglie cresce il ricorso al credito al consumo.