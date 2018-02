Sanremo, messaggio Moro a sindaco Cascia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 17 FEB - "Cari amici di Avendita e Cascia mi avete dato la possibilità di sentirmi una persona migliore". E' uno dei passaggi contenuti nel messaggio Whatsapp inviato da Fabrizio Moro, vincitore di Sanremo con il brano "Non mi avete fatto niente", assieme a Ermal Meta, al sindaco di Cascia, Mario De Carolis che, dopo il successo al Festival, gli aveva inviato un lettera di congratulazioni, in cui lo ringraziava il concerto che aveva tenuto ad Avendita nel luglio scorso. "Grazie per queste parole. Grazie - si legge nel testo inviato da Moro - perché danno un senso compiuto al mio lavoro.

La musica è soprattutto condivisione e io non ho fatto nient'altro che condividere il mio stato d'animo, che in quei giorni era forte, con il vostro... che in quei giorni, era meno forte... ho dato un senso al mio lavoro, proprio come hanno fatto le parole che mi avete dedicato".