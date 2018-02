Poletti, impegno per azienda Nardi

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - "Noi dobbiamo fare in modo che le aziende trovino la loro area di mercato e la loro produzione in grado di competere e quindi abbiamo bisogno, e lo faremo anche con la Nardi, di fare tutto quello che si può perché questi processi di ristrutturazione e riorganizzazione trovino uno sbocco positivo": così il ministro del lavoro Giuliano Poletti sulla vertenza Nardi.

Il ministro ha incontrato a San Giustino, istituzioni e sindacati. Sul futuro della storica azienda metalmeccanica "gravano pesanti incertezze", commentano i sindacati, con 100 dipendenti in cassa integrazione, dopo la cessione della stessa a un fondo finanziario britannico. "Siamo impegnati - ha detto Poletti - da una parte perché la procedura di cassa integrazione proceda rapidamente", mentre "dall'altra so che la Regione Umbria sta misurandosi con questo problema insieme agli enti locali". Per Poletti "c'è da capire se la nuova proprietà ha buoni piani e progetti, con una possibilità vera di un piano di sviluppo per il futuro".