Nuova mappa di Assisi in cinese

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 17 FEB - E' stata presentata ad Assisi la nuova mappa della città in lingua cinese. Frutto della presenza - per uno stage - di Judy e Charlotte, due studentesse cinesi provenienti dall'Università per Stranieri di Perugia, la mappa promo-informativa riporta le principali informazioni sui monumenti della città. Sarà distribuita dall'Infopoint e dalle strutture ricettive della città. "La realizzazione di una mappa scritta in lingua cinese curata dal nostro Ufficio Turismo - ha detto il sindaco Stefania Proietti - dimostra l'attenzione che riserviamo ad una popolazione particolare di turisti che nei prossimi anni potrà fortemente condizionare l'economia del nostro Paese. Non possiamo quindi trovarci impreparati rispetto alle dinamiche in corso e ci onora oggi la presenza in città del dottor Zhang ChunLei, direttore del più antico e più grande tour operator cinese statale". I turisti provenienti dalla Cina nel 2017 sono stati 2.684; 3.977 le presenze, per una permanenza media di circa un giorno e mezzo.