Calcio,Perugia batte 1-0 Palermo al Curi

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Il Perugia batte 1-0 il Palermo al Curi nel 26/o turno di serie B, trovando il gol nel recupero finale di una gara bilanciata in avvio e meglio gestita dai rosanero nel secondo tempo.

Al fischio d'avvio è stato il Perugia a spezzare per primo l'equilibrio dei minuti iniziali. Provano a sorprendere la difesa palermitana Di Carmine, Cerri e Mustacchio al 10' e al 22', ma Pomini si fa trovare pronto in entrambe le occasioni.

I rosanero cercano l'allungo al 30' con una punizione dal limite, ma la botta di Trajkovski finisce sulla barriera. I primi 45' di gioco finiscono con un contropiede sprecato dai padroni di casa.

Nella ripresa, al 60', i primi cambi per Breda e Tedino.

Reagisce meglio il Palermo, stabile nella metà campo perugina, che cerca la rete con Nestorovski.

Al 79' il Perugia trova il modo di uscire, ma Di Carmine spreca di testa un cross del neo entrato Nutra. Nel finale è proprio Di Carmine a sbloccare, trovando il gol del definitivo 1-0 nel primo di 5' di recupero.