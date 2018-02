Sindaco Terni conferma dimissioni

Il sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo, Pd, ha confermato le proprie dimissioni. Lo ha fatto intervenendo in apertura del Consiglio comunale.

Di Girolamo aveva annunciato e formalizzato le dimissioni il 30 gennaio, con una lettera al presidente dell'Assemblea cittadina, dopo che le sezioni unite della Corte dei conti hanno respinto il ricorso del Comune contro la bocciatura da parte della magistratura contabile dell'Umbria del piano di riequilibrio finanziario dell'ente.

"E' una decisione molto sofferta - ha detto Di Girolamo -, come lo sarebbe per chiunque fosse stato chiamato dal libero voto dei cittadini a guidare e rappresentare la propria città.

Forse lo è ancor più per chi, come me, ha sempre cercato di esprimersi, nella vita pubblica e in quella privata, seguendo l'etica della responsabilità. Quella che porta a collocare il proprio interesse personale e politico solo all'interno di quello più generale".