Sfera Ebbasta protagonista a Collestrada

Il rapper Sfera Ebbasta sarà domenica al centro commerciale di Collestrada per promuovere il suo nuovo album "Rockstar".

Le informazioni per partecipare all'appuntamento sono disponibili sul sito www.collestrada.it e su www.facebook.com/Centrocommercialecollestrada.

Gionata Boschetti in arte Sfera Ebbasta, è un rapper originario di Cinisello Balsamo. Sfera Ebbasta è soprannominato "Trap King" - ricordano gli organizzatori dell'appuntamento - per il nuovo genere musicale che caratterizza i suoi brani.

L'album "Rockstar" segue il precedente "Sfera Ebbasta", che ha debuttato ai vertici dalla classifica ufficiale di vendita ed è stato certificato platino.