Marini, passaggio importante su Perugina

"Quello di oggi è stato un passaggio importante del confronto tra azienda ed organizzazioni sindacali che ora deve proseguire in sede territoriale". E' quanto ha affermato la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, al termine dell'incontro che si è tenuto a Roma, nella sede del ministero dello Sviluppo economico.

Secondo la Regione Umbria, "è stato importante anche aver formalizzato tutti gli aspetti della trattativa in un verbale di incontro che, tra l'altro, ribadisce la condivisione di tutte le parti delle prospettive industriali e degli investimenti per lo stabilimento di San Sisto", ed allo stesso tempo si afferma che occorre garantire al massimo l'occupazione, il lavoro ed anche la protezione sociale dei lavoratori.

Una protezione sociale che sarà possibile anche grazie ai recenti provvedimenti approvati dal Governo, relativi proprio alla "cassa integrazione straordinaria" per ristrutturazioni in grandi aziende, e la gestione della pensione anticipata.