AstroSamantha inaugura anno Università

L'astronauta Samantha Cristoforetti e il professor Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia spaziale italiana saranno ospiti dell'inaugurazione dell'anno accademico 2017-2018 in programma il 16 marzo a Perugia. Lo ha annunciato il rettore Franco Moriconi, nel corso di una conferenza stampa insieme alla professoressa Bruna Bertucci, docente di fisica sperimentale e coordinatrice del Laboratorio Serms al Polo scientifico didattico di Terni.

La cerimonia si svolgerà nell'aula magna dell'Ateneo. "Sarà speciale" ha detto Moriconi. "Samantha Cristoforetti, la prima donna astronauta italiana - ha aggiunto -, ci illustrerà aspetti della sua attività che di certo interesseranno i giovani. Per questo, oltre ai nostri studenti universitari, inviteremo quelli degli istituti superiori, che avranno modo di conoscere un mondo ricco di fascino come quello dello spazio, con la possibilità di avvicinarli, per le loro scelte future di studio, a corsi di laurea in questi ambiti, dalla fisica all'ingegneria".